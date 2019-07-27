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فيديو.. لقطات من طفولة بوريس جونسون

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نشرت قناة البي بي سي البريطانية مقطع فيديو تناولت في حوار  مع "بوريس جونسون" الذي فاز برئاسة الوزراء البريطانية مؤخرا خلفا لتريزا ماي.

وظهرت في الفيديو شقيقته "ريتشل جونسون" _ التي تعمل صحفية _  وتحدثت أن أخاها جونسون كان قد قرر أن هذه الحياة مسابقة وأنه يريد

دائما أن يكون المتميز فيها وكان طموح جونسون أن يكون ملكا للعالم.

 

أتقن جونسون الفرنسية واليونانية واللاتينية، وتخرج جونسون من جامعة اكسفورد ليعمل كصحفي في جريدة " التلغراف ".

 

 

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شاهد الفيديو : 

 

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