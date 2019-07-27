الرئيس الغيني يؤكد دعم بلاده للسعودية في حربها ضد الإرهاب

أكد الرئيس الغيني ألفا كوندي دعم بلاده للسعودية في حربها ضد الإرهاب، معربًا عن ثقته في أن المملكة سوف تنتصر في هذه المعركة، وستعيد الأمن والاستقرار

لمنطقة الشرق الأوسط.

وندد الرئيس الغيني - طبقا لقناة (العربية) الإخبارية الليلة - بالاعتداءات التي تقوم بها إيران في