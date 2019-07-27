الرئيس الغيني يؤكد دعم بلاده للسعودية في حربها ضد الإرهاب

أكد الرئيس الغيني ألفا كوندي دعم بلاده للسعودية في حربها ضد الإرهاب، معربًا عن ثقته في أن المملكة سوف تنتصر في هذه المعركة، وستعيد الأمن والاستقرارلمنطقة الشرق الأوسط.
وندد الرئيس الغيني - طبقا لقناة (العربية) الإخبارية الليلة - بالاعتداءات التي تقوم بها إيران فيمنطقة الخليج العربي، داعيًا إلى دعم ومؤازرة السعودية في وجه الإرهاب الإيراني.
وأشار إلى أن "إلحاق أي ضرر بالسعودية هو اعتداء على الدين الإسلامي، واعتداء على مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهناك مهوى أفئدة جميع المسلمين".
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