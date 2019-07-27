محكمة مغربية تقضي بإعدام هولنديين اثنين أدينا بالقتل العمد

قضت محكمة مغربية بإعدام هولنديين اثنين أدينا بالقتل العمد؛ على خلفية إطلاق نار أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين عام 2017 في مدينة مراكش. ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية "الليلة" عن المحامي عبد اللطيف أحتيتش القول :"إن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قضت بإعدام المتهمين الهولنديين، وإدانة 15 شخصا آخرين على صلة بالجريمة بأحكام بالسجن راوحت بين 20 عاما و3 أشهر مع وقف التنفيذ".

ويصدر القضاء المغربي أحكامًا بالإعدام رغم أن تطبيقها معلق عمليًا منذ 1993، فيما تطالب جمعيات حقوقية بإلغائها. شخصا آخرين على صلة بالجريمة بأحكام بالسجن راوحت بين 20 عاما و3 أشهر مع وقف التنفيذ".ويصدر القضاء المغربي أحكامًا بالإعدام رغم أن تطبيقها معلق عمليًا منذ 1993، فيما تطالب جمعيات حقوقية بإلغائها.

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