قضت محكمة مغربية بإعدام هولنديين اثنين أدينا بالقتل العمد؛ على خلفية إطلاق نار أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين عام 2017 في مدينة مراكش.
ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية "الليلة" عن المحامي عبد اللطيف أحتيتش القول :"إن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قضت بإعدام المتهمين الهولنديين، وإدانة 15شخصا آخرين على صلة بالجريمة بأحكام بالسجن راوحت بين 20 عاما و3 أشهر مع وقف التنفيذ".
ويصدر القضاء المغربي أحكامًا بالإعدام رغم أن تطبيقها معلق عمليًا منذ 1993، فيما تطالب جمعيات حقوقية بإلغائها.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة مغربية تقضي بإعدام هولنديين اثنين أدينا بالقتل العمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.