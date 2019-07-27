المحكمة الفيدرالية النيجيرية تدرج حركة شيعية بقائمة التنظيمات الإرهابية

وافقت المحكمة الفيدرالية في نيجيريا على السماح للحكومة بإدراج "الحركة الإسلامية لنيجيريا" ذات الاتجاهات الشيعية على قائمة التنظيمات الارهابية .
وذكرت قناة (يورو نيوز) الأوروبية -في نشرتها الليلة باللغة الإنجليزية- أن المحامي العام النيجيري دايو أباتا، أكد أنالمحكمة الفيدرالية وافقت على هذه الخطوة التي يرى المراقبون أن من شأنها تعزيز حملة الحكومة في نيجيريا ضد أنصار الحركة الإسلامية الشيعية.
من جانبه، أعلن المتحدث باسم "الحركة الإسلامية في نيجيريا" أن الحركة لم تتلق -حتى الآن- إخطارًا رسميًا بهذا المضمون، وأن أنصارها سيواصلون مسيراتهم الرامية للإفراج عن زعيم الحركة إبراهيم زاكزاكي المحتجز منذ عام 2015.
ومن المنتظر أن تنظر محكمة بإقليم "كادونا" الواقع شمال نيجيريا بعد غد الاثنين، طلبًا للإفراج بكفالة عن زعيم "الحركة الاسلامية لنيجيريا".
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