مقتل شخصين وإصابة 16 في انهيار ناد ليلي بكوريا الجنوبية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب نحو 16 آخرين، بينهم رياضيون من المشاركين في بطولة العالم للألعاب المائية إثر انهيار طابق علوي في أحد النوادي الليلية في مدينة جوانججو بكوريا الجنوبية، وفقا لما أعلنت السلطات المحليةاليوم السبت.
وقالت إدارة الإطفاء والحماية المدنية الكورية إن انهيار الطابق العلوي أدى إلى مقتل كوريين جنوبيين اثنين، بينما أصيب 16 شخصا آخر بينهم رياضيون أجانب جاءواإلى المدينة التي تبعد 330 كيلومتر جنوب العاصمة سول للمشاركة في بطولة العالم للألعاب المائية، حسب ما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
ووفقا لـ"يونهاب"، تعتقد السلطات أن حدوث الانهيار كان بسبب الوزن الزائد على الطابق العلوي، والذي يقول شهود عيان إنه كان يحمل 100 شخص.
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