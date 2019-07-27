نظمت عدد من المؤسسات الحقوقية التركية وقفة احتجاجية في إسطنبول، احتجاجا على قرار ترحيل السوريين الذين ليس لديهم بطاقات تسجيل في المدينة حتى 20 أغسطس القادم. وتم تنظيم الاحتجاج من قبل العديد من المؤسسات التركية، بما في ذلك جمعية حرية الفكر وحقوق التعليم، وجمعية حقوق اللاجئين، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان والمظلومين، ورابطة المحامين. ووفقا لمصادر، شارك حوالي 50 إلى 60 شخصًا في هذا الحدث، وتم اتخاذ تدابير أمنية مشددة، فيما لم يتمكن السوريون من الانضمام إلى الاحتجاج. وألقى ضباط الشرطة القبض على حاملي الشعارات وتم اعتقال اثنين منهم، بينهم امرأة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مظاهرات في إسطنبول ضد قرار ترحيل السوريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.