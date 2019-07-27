أشادت قيادة الفصائل الفلسطينية في لبنان بمواقف الدول العربية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ونضاله من أجل إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأعربت القيادة الفلسطينية خلال اجتماعها أمس في مخيم الرشيدية قرب مدينة صور اللبنانية عن تقديرها المطلق للدعم العربي والمساعدات الدائمة، التي تقدمها للشعب الفلسطيني، وثمنت الدور الذي تقوم به الدول العربية في المحافل الدولية نصرة للقضية، وماتقدمه من تبرعات مالية وإغاثية للاجئين الفلسطينيين في مواجهة التحديات والانتكاسات التي يتعرضون لها. وطالبت القيادة الفلسطينية بإعادة التنسيق والعمل العربي المشترك على أعلى المستويات، من أجل حماية الأمن القومي العربي ووضع حد لتدخلات الدول الإقليمية في الشأن الداخلي العربي، وأكدت على أن الجسد العربي واحد، يتألم كل أعضائه في حال تعرض أي جزء منه للخطر.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيادة الفصائل الفلسطينية تشيد بمواقف الدول العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.