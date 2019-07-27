تفكيك خلية مرتبطة بداعش في المغرب

أعلنت الشرطة المغربية السبت تفكيك "خلية إرهابية" في مدينة طنجة شمال، وتوقيف أعضائها الخمسة الذين تتهمهم بالارتباط بتنظيم داعش الإرهابي. وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية في بيان إنّ أعمار الموقوفين تراوح بين 24 و36 عاما، و"كانوا على صلة" بعناصر من داعش "بهدف التنسيق والإعداد لاستهداف أحد المواقع الحساسة بالمملكة"، مشيرا إلى أنّ أحد الموقوفين "معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب"، وسبق أن قاتل في صفوف الجماعات الجهادية في العراق وسورية. وحكم في 18 يوليو على ثلاثة مغربيين بالإعدام على خلفية قتل سائحتين اسكندينافيتين في ديسمبر 2018 باسم تنظيم داعش، بينما كانتا تخيّمان في منطقة غير مأهولة قبل رحلة في جبال الأطلس.



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