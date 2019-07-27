اليمن يطالب بتعزيز الآلية الأممية للتحقق والتفتيش في الحديدة

أكد سفير اليمن لدى روسيا أحمد سالم الوحيشي حرص الحكومة اليمنية على تعزيز عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة، داعيا إلى أهمية تنفيذ عملية إعادة الانتشار وفقاً لمفهوم العمليات المتفق عليها وتطبيق آلية الرقابة الثلاثية والتركيز على استكمال كل مرحلة قبل البدء في أي مراحل لاحقة. جاء ذلك خلال لقائه، ومعه سفراء دول التحالف العربي في روسيا الاتحادية، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف. وأشار الوحيشي في اللقاء إلى أن هذا الأمر لن يتحقق بالشكل المطلوب إلى حين يتم تنفيذ اتفاق الحديدة بانسحاب الميليشيا الحوثية من مدينة وموانئ الحديدة وتنفيذه كما ورد اتفاق ستوكهولم.

تنفيذ إعادة الانتشار

واستعرض السفير اليمني خلال اللقاء تطورات الأوضاع في بلاده، مؤكداً أهمية تنفيذ عملية إعادة الانتشار وفقاً لمفهوم العمليات المتفق عليها وتطبيق آلية الرقابة الثلاثية والتركيز على استكمال كل مرحلة لإعادة الانتشار قبل البدء في أي مراحل لاحقة والتأكيد على تنفيذ المرحلة الثانية من إعادة الانتشار بعد تحديد هوية السلطة المحلية والأجهزة الأمنية وآلية تحصيل الموارد المالية. وفي موضوع آخر، أشار الوحيشي إلى مخاطر تدهور وضع خزان صافر وعرقلة الحوثيين المستمرة لوصول فريق الأمم المتحدة إلى موقع الخزان برغم موافقة الحكومة وسعيها الحثيث لتفادي الكارثة البيئية الخطيرة التي ستؤثر على اليمن والإقليم.

تحقيق الاستقرار الاقتصادي

وبيّن أن الحكومة في بلاده تبذل المزيد من الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني المطلوب للدفع بعجلة التنمية وإعادة البناء وتطلع إلى دعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة للانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة الإعمار. بدوره، أكد بوغدانوف - بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية - أن موقع اليمن في المنطقة التي تشهد التوترات الراهنة يتطلب مزيدا من الدعم لجهود الأمم المتحدة لإحلال السلام فيها.

حملات المداهمة

من جهة أخرى، دانت الحكومة اليمنية حملات المداهمة التي تنفذها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ضد شركات الصرافة والمجمعات التجارية في مناطق سيطرتها ومصادرة ملايين الريالات يوميا بحجة الطبعات النقدية الجديدة.

عمليات سرقة ونهب منظمة

وقال وزير الإعلام في الحكومة معمر الإرياني، إن ما تقوم به الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من عمليات سرقة ونهب منظم لا تقدم عليه سوى العصابات والمافيا، ويشير للوضع القاتم الذي يعيشه رجال المال والأعمال والقطاع الخاص والمواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

سياسات التجويع والإفقار

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وأضاف أن هذه الممارسات الإجرامية والتضييق على النشاط الاقتصادي والتي تطورت بشكل مضطرد، مؤخراً، تندرج ضمن سياسات التجويع والإفقار المتعمد للمواطنين وشل الحياة الاقتصادية ومراكمة العاطلين عن العمل لدفعهم للقتال في صفوف الميليشيا كخيار أخير لتأمين قوت عائلاتهم.

الممارسات الإجرامية

وحمل المسؤول اليمني، جميع المتورطين في هذه الممارسات الإجرامية المسؤولية الجنائية باعتبارها جرائم سطو بالقوة والإكراه يعاقب عليها القانون، مطالباً المجتمع الدولي وفي المقدمة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث سرعة التحرك لوقف هذه الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية.

متطلبات تنفيذ اتفاق استكهولم وتطبيق آلياتها

- تعزيز عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة

- تنفيذ عملية إعادة الانتشار وفقاً لمفهوم العمليات المتفق عليها

- استكمال كل مرحلة لإعادة الانتشار قبل البدء في أي مراحل لاحقة

- وتطبيق آلية الرقابة الثلاثية طبقاً للاتفاق

- تحديد هوية السلطة المحلية والأجهزة الأمنية وآلية تحصيل الموارد المالية