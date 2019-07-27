البرلمان الصومالي: التحقيق في دور الدوحة الإرهابي

أبوظبي (مواقع إخبارية)

كشفت مصادر مطلعة أن لجنة شؤون العلاقات الخارجية في البرلمان الصومالي طالبت وزارة الخارجية بفتح تحقيق عاجل حول الاتهامات الموجهة إلى قطر، بشأن دورها في التخطيط والتنفيذ للهجوم الإرهابي الذي وقع بمدينة بوصاصو بولاية بونتلاند خلال مايو الماضي.

وكشفت المصادر، وفق ما قال موقع «قطريليكس» المتخصص في تحليل ونشر المواد التي تفضح نظام الدوحة، ودعمه للإرهاب، إن لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان طالبت بأن تكون التحقيقات واسعة وتشمل مراجعة علاقات قطر بأطراف في الحكومة الحالية وحركة الشباب الإرهابية، وتقويضها للأمن الداخلي وانتهاكها لسيادة البلاد.

كما أن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشعب وجهت رسالة إلى وزير الخارجية أحمد عيسى عوض، طالبت فيها بإجراء تحقيقات وفق ما ورد في تقرير صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية واتخاذ المواقف المناسبة تجاه الدوحة.

ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، الاثنين الماضي، تسجيلاً صوتياً مسرباً، يؤكد تورط قطر في تفجيرات حدثت في الصومال.

التسجيل المسرب عبارة عن مكالمة هاتفية بين السفير القطري في الصومال حسن بن حمزة بن هاشم، ورجل الأعمال خليفة كايد المهندي، المقرب من أمير قطر تميم بن حمد، ويؤكد فيه المهندي للسفير أن «أصدقاء الدوحة» يقفون وراء التفجير الذي حدث في مدينة بوصاصو في مايو الماضي «لتعزيز مصالح قطر من خلال طرد منافسيها». وطالب حزب «ودجر» الصومالي المعارض، البرلمان بفتح تحقيق حول دور قطر الإرهابي والتخريبي في بلاده، وقطع العلاقات معها، وندد، في بيان، باستخدام قطر الجماعات الإرهابية بالبلاد وخلق روابط معها والوقوف وراء تدبير تفجيرات على خلفية تقرير صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

من جانبه، تساءل عبدالرحمن عبدالشكور، رئيس حزب «ودجر» الصومالي «هل من المنطق أن نعادي أكبر حليفين عربيين ثقلاً ووزناً وتاريخاً هما السعودية ومصر من أجل قطر التي تقتل أبناءنا، وتسعى لزعزعة استقرار بلادنا؟» وذلك تعليقاً على تقرير «نيويورك تايمز». وأضاف في تصريحات لـ«العربية.نت» من الصومال أن اللوم في التدخلات القطرية في بلاده يقع على عاتق الحكومة الصومالية التي أصبحت مرتهنة بتعليمات القطريين، حيث يقوم السفير القطري في مقديشو بدور المندوب السامي، وهو الدور نفسه الذي كان يلعبه الجنرال الإثيوبي جبري إبان تدخلات بلاده سابقاً في الصومال.