«إنر سيتي بريس»: «القطرية» ناقل لداعمي الإرهاب

شادي صلاح الدين (لندن) ألقت قوات مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي القبض على مواطن أميركي يدعى، دلوار محمد حسين، قبل سفره من مطار «جي إف كينيدي» في نيويورك عبر الخطوط الجوية القطرية، التي تنقل كل إرهابيي ومتطرفي العالم، إلى أفغانستان للالتحاق بتنظيم طالبان.

وذكر موقع «إنر سيتي بريس» الأميركي أنه بعد إلقاء القبض عليه قبل إقلاعه عبر رحلة الخطوط الجوية القطرية، مثل دلوار محمد حسين أمام قاضي محكمة المنطقة الجنوبية «ساوثرن ديستريكت» في نيويورك «ستيوارت آرون»، حيث تم اتهامه بمحاولة توفير الدعم المادي للإرهاب.

وشهدت رحلات الخطوط الجوية القطرية إلقاء القبض على عدد من المطلوبين أمنياً الذين يخططون للسفر للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي والتنظيمات الإرهابية الأخرى خلال السنوات القليلة الماضية عبر مطارات أوروبا والولايات المتحدة، وهو ما يؤكد دوماً ضلوع تنظيم الحمدين بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم الإرهاب.

وكان لديلوار حسين «هدف حقير»، وفقاً لمايكل ماكجريتي مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، مستشهداً بالشكوى الجنائية، قائلاً إنه أراد أن يشق طريقه إلى أفغانستان، والانضمام إلى قوات طالبان، وقتل الأميركيين، لكنه فشل لأن أعضاء فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي أوقفوا خططه.

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