مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بانفجار في كربلاء بالعراق

قتل شخص وأصيب اثنان آخران على الأقل، اليوم السبت، بانفجار عبوة لاصقة في محافظة كربلاء في العراق.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان، إن عبوة لاصقة محمولة انفجرت داخل سيارة بالقرب من سيطرة طريق بغداد - كربلاء، ما أدى إلى مقتل رجل وإصابة مدنيين اثنين.

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وأضافت الخلية أن القوات الأمنية تجري الآن تحقيقاً مع سائق السيارة لمعرفة ملابسات الحادث.

كان مصدر أمني قد أفاد، في وقت سابق اليوم، بتفجير عبوة لاصقة وضعت داخل سيارة لنقل الركاب عند أحد مداخل محافظة كربلاء.