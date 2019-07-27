كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون يستقبل بوتين فى مقر الرئاسة الصيفى 19 أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيعقد اجتماعًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم 19 أغسطس في المنتجع الرئاسي الصيفي في (بريغانكون فورت).

ونقلت وسائل إعلام روسية عن ماكرون قوله: "سأستقبل الرئيس بوتين في غضون أسابيع قليلة".

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يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أيام خلال اتصال هاتفي الاتفاق النووي الإيراني والوضع في شرق أوكرانيا.

كما أشار بوتين وماكرون إلى ضرورة توحيد جهود جميع الدول المهتمة بالحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة.

وفي وقت سابق وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دعوة لماكرون، لزيارة روسيا عام 2020، أثناء الاحتفال بالذكرى الـ 75 لنهاية الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية)، وشكره على دعوته للمشاركة في منتدى باريس للسلام.