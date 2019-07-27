اعتقال مسؤولة براديو “ميدي 1″…اختلالات مالية خطيرة بالمؤسسة تهدد بإسقاط رؤوس

كشفت مصادر مطلعة أن مسؤولة بإدارة إذاعة البحر الأبيض المتوسط “ميدي 1 راديو” قد اعتقلت يوم الخميس الماضي، بعد اكتشاف اختلالات مالية وتدبيرية، وصفت ب”الخطيرة” بالمؤسسة.

ويروج داخل أروقة المؤسسة أن الأمر يتعلق باختلاسات في ملفات التعويض عن المرض الخاصة بالمستخدمين وصفقات شراء الأدوية، فيما أكدت بعض المصادر أن المبلغ يصل إلى 25 مليون سنتيم.

واستدعت الشرطة القضائية مسؤولين آخرين من أجل التحقيق معهم، من بينهم المسؤول المالي، الذي يعتبر رجل ثقة المدير حسن خيار منذ تعيينه على رأس المؤسسة قبل عشر سنوات.

نفس المصادر تؤكد أن اكتشاف الاختلالات يعود إلى أكثر من ستة أشهر، وأن المدير حسن خيار حاول جاهدا طي الملف تفاديا للحرج الذي سيشكله له، خاصة أمام المساهمين في رأسمال الراديو.

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نفس المصادر اعتبرت أن هذه الفضيحة ليست سوى دليل آخر على فشل حسن خيار في تدبير شؤون المؤسسة التي عاشت خلال الشهور الأخيرة على وقع الفضائح التحريرية والاستقالات والصراعات بين الصحافيين والإدارة بسبب ظروف الاشتغال الصعبة.

وحسب مصادر الموقع، فإن واقعة اعتقال المسؤولة الإدارية المذكورة، والتي تم الإفراج عنها بعد ثلاثة أيام من الاعتقال، بعدما أرجعت المبلغ “المختفي” قد يكون بمثابة “تقديم كبش فداء” للتغطية على اختلالات أكبر تعرفها المؤسسة يراد أن لا تظهر للعلن.

للإشارة، فإن حسن خيار يتولى تدبير شؤون ثلاث مؤسسات هي راديو “ميدي1″ و”ميدي1 تيفي” ومؤسسة “ريجي3″، وهي المؤسسات التي تعيش نفس المشاكل.