المنصوري بطلا لكأس العراق رفقة الزوراء

توج أمس الجمعة، نادي الزوراء العراقي لكرة القدم، الذي يلعب له المغربي عمر المنصوري، بطلا لمسابقة كأس العراق، عقب تغلبه في المباراة النهائية على الكهرباء بهدف دون رد.

ولم يقو لاعبو الفريقين على زيارة الشباك خلال الشوط الأول من المباراة، التي احتضنها ملعب الشعب الدولي في العاصمة العراقية بغداد، لينتهي كما بدأ على إيقاع الأصفار.

واستمر التعادل السلبي في المواجهة وسط حضور جماهيري فاق 20 ألف متفرج، إلى حدود الدقيقة 85 حين تمكن اللاعب صفاء هادي من إحراز هدف النهائي الوحيد، الذي منح الزوراء لقب كأس العراق للمرة الثانية في تاريخه.

واحتفل المنصوري باللقب مع زملائه، وهو المنتقل إلى الزوراء مطلع السنة الماضية في صفقة انتقال حر، قادما من أولمبيك آسفي، علما أنه جاور من قبل أندية الدفاع الحسني الجديدي، والكوكب المراكشي، واتحاد طنجة، والرجاء الرياضي.