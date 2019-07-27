مصرع رجل داخل محل لبيع “البيصارة”..كان نائما قبل أن “تلتهمه” النار – صور  

اندلع حريق مهول فجر اليوم السبت، بأحد أشهر المحلات الخاصة ببيع “البيصارة” ببني ملال، ما خلف مصرع رجل وخسائر مادية كبيرة.

وأفادت مصادر “اليوم 24″، أن الهالك في الستينيات من العمر كان دائما يطهو “البيصارة” ليلا، ويتركها فوق “البوطاغاز” ليبيعها في الصباح الباكر، لكن هذه المرة اندلعت النيران بالمكان، منهية حياة الرجل على الفور.

Advertisements

وأضاف المصدر ذاته، أن الحريق خلف خسائر مادية كبيرة بالمحل، في أصيب الضحية بحروق خطيرة عجلت بوفاته على الفور، حيث جرى إخراجه من طرف عناصر الوقاية المدنية بصعوبة وجثته شبه متفحمة.

هذا وقد عرف المكان حالت استنفار أمني لمختلف السلطات المحلية، والتي عملت على فتح تحقيق حول الحادث، فيما تم إيداع جثة الهالك مستودع الأموات، حيث جرى دفنه قبل قليل بمقبرة أولاد ضريد ببني ملال في جو من الحزن وسط عائلته، وأهالي المدينة الذين تألموا لنهايته.