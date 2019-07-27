الرصاص “يلعلع” طنجة..مبحوث عنه يواجه الأمن بسيف كبير

أفادت مديرية الأمن أن عناصر الشرطة السياحية التابعة، اليوم السبت، بطنجة أطلقت رصاصتين على شخص مبحوث عنه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات، على مستوى حي دار البارود.
وبحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الشرطة حاولت توقيف المشتبه فيه، لكنه أصر على مهاجمة عنصر أمني بواسطة سيف كبير، حيث قامت بتحذير الشخص المهاجم مرارا قبل أن تقوم بإطلاق رصاصتين أصابت إحدى ساقيه.
المشتبه فيه تم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية.
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