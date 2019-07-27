ملتقى سينما الطفل بتازة ينهي دورته الأولى بتكريم أكرم مفتاح وصامد غلان-فيديو

أسدل صباح اليوم السبت، الستار على الدروة الأولى لملتقى سينما الطفل بمدينة تازة، بتكريم للفنان اليافع أكرم مفتاح، والإعلامي صامد غلان.

وأقيم حفل الاختتام، بتقديم مجموعة من الفقرات الموسيقية، وتسليم المكرمين ذرع التكريم.

وعقدت الدورة الأولى لملتقى الطفل، بالتوازي مع الدورة الثانية من المرجان الدولي لسينما التنوع بتازة.

Advertisements

وصرح محمد بلغوات مدير المهرجان في تصريح ل”اليوم24″، أن الدروة الأولى من ملتقى سينما الطفل مبادرة نوعية بالنسبة للمهرجانات الوطنية، موضحا أن الأطفال الذين حضروا للمهرجان استفادوا من ورشات تخص السينما، والتقوا مع مشاهير في مجالات لها علاقة بهم.

وعاش أطفال الملتقى طيلة 5 أيام، احتفالية سينمائية ، بمشاهدة أفلام بشكل يومي، وتلقن أساسيات السينما، ولقاء مشاهير، وتنظيم أنشطة فنية.