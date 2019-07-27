ترامب واصفًا منطقة تقطنها أغلبية سوداء: "مثيرة للاشمئزاز وموبوءة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - في أحدث هجوم له على مُشرّع بارز، وعلى من يمثلهم؛ وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم السبت، منطقة تقطنها أغلبية سوداء ويمثلها خصوم له في الكونغرس، بأنها "فوضى مثيرة للاشمئزاز وموبوءة بالفئران والقوارض"، موسعا نطاق حملة يقودها ضد منتقدين بارزين لإدارته، وأدت إلى تفاقم التوترات العنصرية.

وانتقد ترامب في تغريدة، رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، إيليا كامينغز، مدعيا أن منطقته الواقعة في بالتيمور "تعتبر الأسوأ والأكثر خطورة مقارنة مع أي مكان في الولايات المتحدة"، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية للأنباء.

(أ ب)

وأثارت تعليقات ترامب ضد كامينغز، الذي يقود تحقيقات متعددة في تعاملات الرئيس الحكومية، إدانة سريعة من قبل الديمقراطيين، وبينهم منافسون محتملون على الرئاسة.

ويأتي هجوم ترامب بعد أسبوعين من إثارة الجدل على مستوى البلاد بتغريدات عنصرية موجهة إلى 4 من أعضاء الكونغرس، جميعهن نساء ذوات بشرة ملونة.