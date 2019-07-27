“قطر تميم خائن العرب”.. مظاهرة عربية على تويتر تندد بإرهاب الدوحة

المناطق _ إسلام داوود

إلى الواجهة مجددا عادت سياسات قطر، التي لا تنفك تثبت أن الدوحة باتت جزءا دخيلا على البيت الخليجي والعربي، وأن بقاءها رهينة لتنظيم الحمدين، سيجعلها مخلبا للإرهاب في ظهر العرب.

وتعبيرا منهم عن رفض سياسات قطر التخريبية الهدامة في المنطقة، تفاعل مئات الآلاف من المغردين العرب والسعوديين مع وسم جديد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والذي يفضح سياسات قطر المعادية للعرب.

وتصدر هاشتاق، #مباشرقطرتميمخاينالعرب، قائمة التداول على تويتر، وهاجم عبره النشطاء سياسات تنظيم الحمدين التي تروج وتدعم الإرهاب والتطرف.

وسرد النشطاء عبر الهاشتاق، فضائح النظام القطري داخليا في انقلاب الابناء على الآباء، وخارجيا في دعم الإرهاب والمتطرفين حول العالم على غرار دعم الدوحة للعمليات الإرهابية في مقديشو بحسب تسريبات لمسؤولين قطريين نشرتها مؤخرا صحيفة نيويرك تايمز.

وقال أحد النشطاء، مثلما خان والده حمد جده خليفه، خان تميم والده حمد، و كأنهم يرضعون الخيانة.

وكتب آخر، اعداء الامه والشعوب العربية ..

يذكر أن الدول العربية السعودية والإمارات ومصر والبحرين، أعلنت في يونيو 2017 قطع كافة العلاقات السياسية والدبلومسية مع قطر بسبب دعمها للتطرف .

وعلى مدار عقدين لعبت قطر دورا كبيرا في دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة على رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية والقاعدة، إلى جانب إيواء العديد من رموز الجماعات المتطرفة .