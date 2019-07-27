شرطة الديوانية تصدر بيانا بشأن موضوع تهديد الأطباء

اصدرت قيادة شرطة الديوانية، السبت، بيانا بشأن موضوع تهديد الأطباء، فيما دعتهم الى الاتصال في حال تعرضهم لاي تهديد.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "تود ان توضح بعدم وصول اي شكوى رسمية لها من قبل نقابة الاطباء فرع الديوانية تتعلق بتعرض الاطباء للتهديد من قبل بعض الأشخاص"، مبينة "كنا نتمنى من الأطباء في حال تعرضهم لأي تهديد ومن أية جهات كانت الاتصال مباشرة بقيادة شرطة الديوانية التي ستاخذ على عاتقها جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يتعرض لهم".

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واضافت ان "التظاهرة التي خرجت عصر اليوم كانت سلمية ولم تحصل فيها اي تجاوزات على مهنة الطب والاطباء خصوصا وأن محافظة الديوانية تعد من المحافظات الآمنة والمستقرة من خلال الجهد الكبير الذي يبذله افراد القوات الامنية".

وأعلن نقيب أطباء محافظة الديوانية عماد المياحي، اليوم السبت، الإضراب العام في المحافظة بعد حادثة وفاة الطفلة رفيف، وجاء ذلك نتيجة تعرضهم لهجمات تسقيط وتهديد على مواقع التواصل الاجتماعي.