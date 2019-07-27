الدفاع التركية تعلن 'تحييد' 34 مسلحاً من حزب العمال شمالي العراق

وأكدت الوزارة، بحسب "سكاي نيوز عربية"، أن 16 مسلحا تم "تحييدهم" في ضربات جوية على منطقة جبال قنديل شمالي العراق يومي 17 و18 يوليو وعلى منطقة قرة جاق في 19 يوليو.

وتستخدم السلطات التركية عامة لفظ التحييد للإشارة إلى القتل، لكنه قد يشمل أيضا الإصابة أو الاعتقال.



وقالت وزارة الدفاع إنها حيدت 255 مسلحا من حزب العمال الكردستاني في المجمل في عمليات نفذتها في شمال العراق منذ 27 ايار الذي شنت فيه أنقرة حملة ضد مسلحي الحزب.