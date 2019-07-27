الدفاع التركية تعلن 'تحييد' 34 مسلحاً من حزب العمال شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، أنها "حيدت" 34 مسلحا من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق في ضربات جوية نفذتها في الفترة من 17 وحتى 19 تموز.
وأكدت الوزارة، بحسب "سكاي نيوز عربية"، أن 16 مسلحا تم "تحييدهم" في ضربات جوية على منطقة جبال قنديل شمالي العراق يومي 17 و18 يوليو وعلى منطقة قرة جاق في 19 يوليو.
وتستخدم السلطات التركية عامة لفظ التحييد للإشارة إلى القتل، لكنه قد يشمل أيضا الإصابة أو الاعتقال.
وقالت وزارة الدفاع إنها حيدت 255 مسلحا من حزب العمال الكردستاني في المجمل في عمليات نفذتها في شمال العراق منذ 27 ايار الذي شنت فيه أنقرة حملة ضد مسلحي الحزب.
وتستخدم السلطات التركية عامة لفظ التحييد للإشارة إلى القتل، لكنه قد يشمل أيضا الإصابة أو الاعتقال.
وقالت وزارة الدفاع إنها حيدت 255 مسلحا من حزب العمال الكردستاني في المجمل في عمليات نفذتها في شمال العراق منذ 27 ايار الذي شنت فيه أنقرة حملة ضد مسلحي الحزب.
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