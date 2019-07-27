السالمية الكويتي يرفض مواجهة القوة الجوية على ملعب كربلاء الدولي

2019-07-27 | 20:15
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رفض نادي السالمية الكويتي، اللعب على ملعب كربلاء الدولي في ذهاب دور 32 من البطولة العربية للاندية الابطال "كأس محمد السادس" 2019/ 2020.
وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها الخليج 365، من مصدر في النادي، فإن "ممثل القوة الجوية وليد الزيدي في قرعة البطولة العربية، التقى بممثل نادي السالمية الكويتي من اجل مناقشة ملعب الصقور في المباراة".
وبين المصدر، أن "ممثل السالمية الكويتي، ابلغ الزيدي بأن فريقه لن يلعب على ملعب كربلاء الدولي، وإنما يرغب باللعب على ملعب فرانسوا حريري في اربيل".
يذكر ان الزيدي، قدم طلباً الى الاتحاد الدولي، من اجل اقامة مباريات الصقور على ملعب الشعب الدولي في بغداد.
وبين المصدر، أن "ممثل السالمية الكويتي، ابلغ الزيدي بأن فريقه لن يلعب على ملعب كربلاء الدولي، وإنما يرغب باللعب على ملعب فرانسوا حريري في اربيل".
يذكر ان الزيدي، قدم طلباً الى الاتحاد الدولي، من اجل اقامة مباريات الصقور على ملعب الشعب الدولي في بغداد.
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