السالمية الكويتي يرفض مواجهة القوة الجوية على ملعب كربلاء الدولي

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها الخليج 365، من مصدر في النادي، فإن "ممثل القوة الجوية وليد الزيدي في قرعة البطولة العربية، التقى بممثل نادي السالمية الكويتي من اجل مناقشة ملعب الصقور في المباراة".وبين المصدر، أن "ممثل السالمية الكويتي، ابلغ الزيدي بأن فريقه لن يلعب على ملعب كربلاء الدولي، وإنما يرغب باللعب على ملعب فرانسوا حريري في اربيل".

يذكر ان الزيدي، قدم طلباً الى الاتحاد الدولي، من اجل اقامة مباريات الصقور على ملعب الشعب الدولي في بغداد.

