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الشرطة يستجيب لطلب وزير الشباب بشأن إقامة مبارياته بالبطولة العربية في بغداد

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2019-07-27 | 19:56

الشرطة يستجيب لطلب وزير الشباب بشأن إقامة مبارياته بالبطولة العربية في بغداد

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اكد عضو الهيئة الادارةي لنادي الشرطة، عدي الربيعي، أن ادارة نادي الشرطة استجابت لطلب وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، باقامة مبارته بالبطولة العربية "كأس محمد السادس" في العاصمة بغداد.
واوقعت القرعة، نادي الشرطة بمواجهة الكويت الكويتي في دوري الـ32 من البطولة.

وقال الربيعي في حديث للسومرية نيوز، إنه "استجابة لطلب وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، قدمنا طلباً للاتحاد العربي بخوض مبارياتنا على ملعب الشعب الدولي".


وكان نادي القوة الجوية، قد تحصل على موافقة مبدئية من الاتحاد العربي، لاقامة مبارياته في بغداد وبانتظار موافقة الاتحاد الدولي "فيفا".
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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