الشرطة يستجيب لطلب وزير الشباب بشأن إقامة مبارياته بالبطولة العربية في بغداد

واوقعت القرعة، نادي الشرطة بمواجهة الكويت الكويتي في دوري الـ32 من البطولة.

وقال الربيعي في حديث للسومرية نيوز، إنه "استجابة لطلب وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، قدمنا طلباً للاتحاد العربي بخوض مبارياتنا على ملعب الشعب الدولي".



وكان نادي القوة الجوية، قد تحصل على موافقة مبدئية من الاتحاد العربي، لاقامة مبارياته في بغداد وبانتظار موافقة الاتحاد الدولي "فيفا".