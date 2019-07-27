الشرطة يستجيب لطلب وزير الشباب بشأن إقامة مبارياته بالبطولة العربية في بغداد

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2019-07-27 | 19:56
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اكد عضو الهيئة الادارةي لنادي الشرطة، عدي الربيعي، أن ادارة نادي الشرطة استجابت لطلب وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، باقامة مبارته بالبطولة العربية "كأس محمد السادس" في العاصمة بغداد.
واوقعت القرعة، نادي الشرطة بمواجهة الكويت الكويتي في دوري الـ32 من البطولة.
وقال الربيعي في حديث للسومرية نيوز، إنه "استجابة لطلب وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، قدمنا طلباً للاتحاد العربي بخوض مبارياتنا على ملعب الشعب الدولي".
وكان نادي القوة الجوية، قد تحصل على موافقة مبدئية من الاتحاد العربي، لاقامة مبارياته في بغداد وبانتظار موافقة الاتحاد الدولي "فيفا".
وقال الربيعي في حديث للسومرية نيوز، إنه "استجابة لطلب وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، قدمنا طلباً للاتحاد العربي بخوض مبارياتنا على ملعب الشعب الدولي".
وكان نادي القوة الجوية، قد تحصل على موافقة مبدئية من الاتحاد العربي، لاقامة مبارياته في بغداد وبانتظار موافقة الاتحاد الدولي "فيفا".
المحرر: محمد خليل
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