اعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن مقتل شخص واصابة اثنين اخرين بانفجار عبوة في كربلاء. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عبوة ناسفة محمولة انفجرت داخل عجلة نوع جمبي بالقرب من سيطرة ٥٤ طريق بغداد - كربلاء، ما أدى الى استشهاد مواطن وإصابة مدنيين اثنين". وأضافت "تجري القوات الأمنية الآن تحقيقا مع سائق العجلة لمعرفة ملابسات الحادث". وكان مصدر امني أفاد في وقت سابق من، اليوم السبت، بتفجير عبوة لاصقة وضعت داخل باص لنقل الركاب عند احد مداخل محافظة كربلاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإعلام الأمني تكشف تفاصيل انفجار كربلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.