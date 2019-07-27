برلماني ليبي بارز: انتصارات جيشنا الوطني تدعم الأمن العربي

أكد طارق الجروشي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي أن الانتصارات التي يحققها الجيش الوطني على محاور العاصمة تدعم الأمن القومي الليبي والعربي.

وتابع الجروشي في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" أن التمركزات الجديدة التي يسيطر عليها الجيش الليبي جميعها مواقع استراتيجية تعزز من سيطرته العسكرية وتسهل من مهمة تحرير العاصمة من الإرهاب.

وأضاف الجروشي أن المحاور التي تقدم فيها الجيش الليبي كان يسيطر عليها عناصر متطرفة يقاتلون على أساس عقدي وأن القضاء عليهم يؤكد حقيقة الحرب التي يخوضها الجيش الوطني.





وأشار الجروشي إلى مشاركة عناصر متطرفة تتبع مليشيات أبوعبيدة الزاوي الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة وعناصر متطرفة تتبع ما يعرف بالجماعة الليبية المقاتلة فرع القاعدة في ليبيا، إضافة إلى عناصر إرهابية تم تهريبها إلى ليبيا من سوريا عبر موانئ مصراتة الجوية والبحرية.

ونوه الجروشي بأن معركة تحرير طرابلس امتداد لمعارك بنغازي ودرنة والهلال النفطي والجنوب التي قضي فيها على إرهابيين هددوا حدود الدول الشقيقة المجاورة واختطفوا دبلوماسييها ومواطنيها.





عمليات نوعية

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي أن فصيل استطلاع بالقوات المُسلحة نفذ عملية نوعية بمنطقة القربولي.

وأوضحت الشعبة في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية" أن الفصيل بعد أن أنهى مهمته انتقل إلى مواقع أخرى؛ لتنفيذ باقي المهام المُكلّف بها.

وفي بيان آخر أكدت شعبة الإعلام الحربي أن الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة تُحاصر مجموعات المليشيات بمحور وادي الربيع - طريق المطار بعد التقدم العسكري في محاور العاصمة اليوم السبت.

في سياق متصل، أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن المليشيات المتمركزة أمام جبهة "الزطارنة" أصابها انهيار وفوضى دفعهم لهروب جماعي في اتجاه الشريط الساحلي أمام ضربات الجيش الليبي.

وتابع المركز في بيان أن ما أطلق عليه "الكماشة" (الكمين المحكم) يطبق على المليشيات وأن شباب منطقة "القره بوللي" بدأوا بمساندة القوات المسلحة وضرب مليشيات مصراتة التي تحتل المدينة.

Advertisements

وناشد المركز شباب مدينتي "الخمس" و"قماطة" الداعمتين لسيادة الوطن والجيش بمناطق الطريق الساحلي مهاجمة تحركات المليشيات وقطع الطرق عنها.





سلاح الجو يمهد

ونفذ سلاح الجو التابع للقوات المسلحة الليبية منطلقا من قاعدة الوطية 8 ضربات جوية استهدف خلالها الكلية الجوية بمصراتة للمرة الأولى منذ بدء عملية تحرير العاصمة طرابلس 4 أبريل/نيسان الماضي.

وبحسب المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة فإن الضربات دمرت أكثر من 10 أهداف اختيرت بعناية شملت غرف عمليات ووسائط دفاع جوي ومخازن للذخائر والكلية الجوية وقاعدة سرت ورتل مسلح بمنطقة عمليات غريان.

وكشف مصدر بسلاح الجو الليبي لـ"العين الإخبارية" تفاصيل الضربات الجوية التي نفذها الجيش الليبي اليوم السبت وشملت الضربات: غرفة العمليات الجوية بالكلية الجوية التي يتردد عليها قيادات المليشيات وقادة مصراتة من بينهم "بودية" و"القرباع" والناطق باسم المليشيات محمد قنونو.

وأضاف المصدر أن الضربة الثانية استهدفت الهجر الرئيسي للطيارات المسلحة المعروف بـ(الأخضر) والثالثة لقسم المطافئ الذي تم تحويله مخزنا للطائرات التركية المسيرة، إضافة إلى الرابعة التي استهدفت معسكر مليشيات "السكت" الذي يضم أكبر تجمع لآليات المليشيات.

كما اتجهت الضربة الخامسة إلى غرفة عمليات الدفاع الجوي للمليشيات والسادسة إلى محطة "التربوسفير" الملحقة بغرفة الدفاع الجوي بالإضافة إلى قصف هوائيات الرادار بالقاعدة الجوية.

وفيما يخص الضربة الجوية التي تم توجيهها لمليشيات مدينة سرت أكد المصدر أنها استهدفت غرفة عمليات الطائرات المسيرة الموجودة داخل مصنع الأعلاف، كما استهدف سلاح الجو رتلا مسلحا قرب منطقة "الشويرف" كان متجها لمهاجمة منطقة الجفرة وسط ليبيا.





تقدم واسع

سيطر الجيش الوطني الليبي على تمركزات جديدة عدة بمحيط العاصمة طرابلس أهمها طريق "الأصفاح" الرابط بين محوري المطار والسواني والتحام القوات في المحورين.

كما قامت القوات المسلحة الليبية بتمشيط كوبري الفروسية والمناطق المحيطة، إضافة إلى سيطرة قوات اللواء التاسع وكتيبة طارق بن زياد على المناطق بين جامع خلة الفرجان وهروب المليشيات إلى ما بعد سوق القلعة.

وتمكنت القوات من السيطرة على منطقة استراتيجية مهمة وهي شارع الخلاطات إذ تسهل مع السيطرة على كوبري الخزانات ومعسكر اليرموك من توغل القوات باتجاه معسكر حمزة ومشروع الهضبة شمالا.

وقضت العمليات العسكرية على عدد من قيادات المليشيات أهمها مقتل القائد الميداني بمليشيا الحلبوص محمد بوشعالة داخل معسكر النقلية ومقتل القيادي المليشياوي (عبدالمجيد الشنوكة) آمر مليشيا "80" التي تعرف بمليشيا "الموت من أجل ليبيا" في محور عين زارة إضافة إلى أسر عدد آخر من عناصر المليشيات.

وأعلن الجيش الوطني الليبي صباح اليوم السبت سيطرته الكاملة على معسكر النقلية بطريق المطار جنوبي طرابلس.