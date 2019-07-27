قتيل ومصابان في انفجار بحافلة ركاب بالعراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة وكالات السبت 2019/7/27 10:50 م بتوقيت أبوظبي السبت 2019/7/27 10:50 م بتوقيت أبوظبي الانفجار وقع جراء لصق قنبلة على جانب السيارة

لقي شخص مصرعه وأصيب آخران جراء انفجار عبوة ناسفة لاصقة بحافلة نقل ركاب في إحدى نقاط التفتيش عراقية على طريق بغداد كربلاء. وقالت وكالة الأنباء العراقية، السبت: "إن انفجار عبوة ناسفة محمولة داخل حافلة نقل ركاب بالقرب من نقطة تفتيش ٥٤ على طريق بغداد – كربلاء، مما أدى لمقتل مواطن وإصابة اثنين". Advertisements

وأضافت أن "القوات الأمنية تجري تحقيقاً مع سائق السيارة لمعرفة ملابسات الانفجار، ومنعت المواطنين من الاقتراب".



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