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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الروسية أنه تم توقيف أكثر من ألف شخص، اليوم السبت، في موسكو، خلال مظاهرة للمعارضة تطالب بإجراء انتخابات محلية حرة.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن شرطة موسكو أن "1074 شخصاً تم توقيفهم لارتكابهم مخالفات مختلفة خلال مظاهرة غير مسموح بها في وسط العاصمة".
وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة الروسية، بأعداد كبيرة حالة الاستنفار قبل أن توقف المحتجين الذين كانوا يتدفقون إلى الجادة الرئيسية في موسكو، جادة تفيرسكايا، للمشاركة في المظاهرة غير المسموح بها.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الروسية تعلن اعتقال مئات المتظاهرين في موسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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