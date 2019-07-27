القبض على شخص اقتحم سفارة البحرين في لندن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت سفارة البحرين في بريطانيا ، السبت، أن السلطات البريطانية ألقت القبض، أمس الجمعة، على أحد الأشخاص بتهمة التعدي على مبنى السفارة في لندن، نتيجة الاقتحام غير المصرح به.

وأشار بيان للسفارة البحرينية إلى أنه عقب اقتحام المتهم السفارة تم استدعاء الشرطة البريطانية وإلقاء القبض عليه، ونُقل فوراً إلى مركز شرطة ويستمنستر؛ حيث تجدر الإشارة إلى أنه قد ألقي القبض مسبقاً على المدعو المدان بنفس الجريمة في عام 2012.



أما بشأن الحادثة، قال البيان إن الشخص المقبوض عليه "تعدى على سطح السفارة البحرينية بغرض دعم أعضاء تابعين لمنظمات إرهابية مدرجين بقوائم الإرهاب في المملكة المتحدة".



وتابع: "كان المدعو قد هدد بالقفز من على سطح السفارة، قبل أن يتدخل موظفو سفارة (البحرين) لكبح ما قام به حرصاً على سلامته، إلى أن وصلت الشرطة البريطانية".



وبموجب القانون الدولي وقانون المملكة المتحدة، فإن المرافق الدبلوماسية محمية إلا أنه من الواضح أن تصرفات المدعو تتجاوز أي احتجاج سلمي مشروع.