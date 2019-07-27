مونشنجلادباخ يبدأ خطوات ضم بنسبعيني

دخل نادي بروسيا مونشنجلادباخ الألماني في مفاوضات قوية مع المدافع الجزائري رامي بنسبعيني، لاعب رين الفرنسي.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن بروسيا مونشنجلادباخ تقدم بعرض رسمي قيمته 7.5 مليون يورو للظفر بخدمات بنسبعيني.

وأضافت الصحيفة أن بروسيا مونشنجلادباخ أراد الحصول على خدمات بنسبعيني الموسم الماضي ولكن المفاوضات لم تنجح، وهو يحاول مجددا الحصول على توقيعه هذا الصيف.

ومن المتوقع أن يرفض رين العرض نظرا لضعف القيمة المالية، خاصة مع ظهور بنسبعيني بمستوى جيد الفترة الماضية، لا سيما في كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر مؤخرا.

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وكانت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية كشفت أن إدارة نابولي الإيطالي وضعت اسم بنسبعيني ضمن القائمة المختصرة للاعبين المطلوب التعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية، حيث يسعى نادي الجنوب الإيطالي لتقوية صفوفه بلاعب جديد في مركز الظهير الأيسر قادر على منافسة الجزائري الأخر فوزي غلام.

وتألق بنسبعيني مع منتخب الجزائر خلال النسخة الأخيرة من كأس أمم أفريقيا "مصر 2019"، حيث لعب دورا مهما في فوز "محاربي الصحراء" باللقب القاري للمرة الأولى منذ 29 عاما.

وشارك الظهير الشاب في 6 من أصل 7 مباريات خاضها المنتخب الجزائري بالبطولة القارية، منها 5 لقاءات كأساسي وواحد كبديل.

يذكر أن استاد رين يخطط لبيع نجمه الجزائري خلال الميركاتو الحالي، وذلك تفاديا لخروجه بالمجان بعد انتهاء عقده في صيف 2020.

ويملك بنسبعيني صاحب الـ 24 عاما، 152 مباراة في رصيده بعالم الاحتراف، أسهم خلالها في 9 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.