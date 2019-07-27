الان تتابع الشرطة الروسية تعلن توقيف أكثر من ألف شخص خلال تظاهرة في موسكو والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 28 دقيقة - 10:00 م, 27 يوليو 2019 م التعليقات: 0 طالبت بانتخابات محلية نزيهة الخليج 365-متابعات اعلنت الشرطة الروسية أنه تم توقيف أكثر من ألف شخص السبت في موسكو خلال تظاهرة للمعارضة تطالب باجراء انتخابات محلية حرة.

ونقلت وكالات الانباء الروسية عن شرطة موسكو أن “1074 شخصا تم توقيفهم لارتكابهم مخالفات مختلفة خلال تظاهرة غير مسموح بها في وسط العاصمة”.

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