ماكرون يستقبل بوتين في أغسطس

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، أنه سيستقبل نظيره الروسي فلاديمير بوتين في المقر الصيفي للرئاسة الفرنسية أواخر أغسطس (آب) قبل أيام من انعقاد قمة مجموعة السبع في بياريتس.

وقال ماكرون، إن المقر الصيفي للرؤساء الفرنسيين في بريغانسون في جنوب شرق فرنسا يوفر "عزلة للعمل ويتيح تلقي كافة الاتصالات الدولية واستقبال الرؤساء الأجانب وبينهم فلاديمير بوتين خلال بضعة أسابيع".

وتستضيف فرنسا من 24 حتى 26 أغسطس (آب) في بياريتس قمة مجموعة السبع (الثماني قبل استبعاد روسيا منها).

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وكان الرئيس الفرنسي، أعلن إثر اتصال مطوّل أجراه مع نظيره الروسي في اليابان أواخر يونيو (حزيران) أنه سيعقد في الأسابيع المقبلة لقاء ثنائياً مع الرئيس الروسي.

وكان ماكرون اعتبر أنه "في إطار رئاسة مجموعة السبع، لا غنى عن القيام بهذه المبادرة" مع روسيا بغية "استكشاف كل أوجه التعاون في مسائل زعزعة الاستقرار أو النزاع، من دون سذاجة، لكن أيضاً من دون إغلاق الأبواب".

وفي اليوم الثالث من عطلته في بريغانسون، توجّه الرئيس الفرنسي السبت إلى تونس للمشاركة في مراسم دفن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وعاد في اليوم نفسه.