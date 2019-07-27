سليماني يعترف بإن إيران تواجه كل عام إحتجاجات جديدة

أعترف قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، اليوم السبت، إنّ بلاده تواجه في كل عام احتجاجات مناهضة للحكومة، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وهو ما وصفها في تصريحه بـ"فتنة" .

وقال سليماني في تجمع لرجال الدين بمدينة كرمان جنوب إيران، إنّ إيران على مدى الأربعين سنة الماضية، تواجه كل عام فتنة جديدة .. مشيدًا بما سماه "الدور الذي يلعبه رجال الدين في قيادة البلاد خلال الأوضاع القاسية"، في إشارة إلى المرشد علي خامنئي.

وبحسب إرم نيوز، اعتبر الرجل الأقوى في الحرس الثوري الإيراني، أنّ الجمهورية الإسلامية تجاوزت بالفعل ”فتنة كبرى“، مضيفًا أنّ ”خامنئي أنقذ إيران من عواصف قوية جدًا ومؤامرات خطيرة بعد وفاة مؤسس النظام روح الله الخميني عام 1989“.