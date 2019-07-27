الجيش الليبي يستهدف مواقع لحكومة الوفاق بسرت ومصراتة لأول مرة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

أفادت قناة "العربية" الإخبارية بأن طيران الجيش الوطني الليبي استهدف فجر اليوم / السبت / لأول مرة مواقع تابعة لحكومة الوفاق في سرت ومصراتة .

وأشارت القناة الإخبارية إلى أن 7 غارات جوية ضربت أهدافا عسكرية للوفاق بمدينة مصراتة الليبية، وقصف سلاح الجو استهدف عدة أهداف بينها غرفة التحكم بالطيران التركي المسير، ومنظومة الدفاع الجوي بقاعدة مصراتة، والكلية الجوية بالمدينة.

وكانت تقارير إخبارية قد أفادت بأنه تم سماع دوي انفجارات عنيفة بمدينة مصراتة غرب البلاد، مع تحليق مكثف لطائرات مسيرة للوفاق فوق مدينة ترهونة وغربها .