شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يتلقى صفعة قبل زيارته لـ"أمريكا".. تعرف على الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، صفعة جديدة قبل الزيارة التى يجريها للولايات المتحدة الأمريكية، فى شهر سبتمبر المقبل.

وقالت مواقع تركية معارضة، إن أردوغان منظم فاعلية تحت عنوان "توحيد الأمة" لاستقطاب المسلمين الأمريكيين في نيويورك 22 سبتمبر، الكرت الذى سيدعوا به الضيوف، مكتوب عليه أسماء 5 شخصيات أمريكيين مسلمين مؤثرين، بمجرد أن ظهر كارت الدعوة اليوم 2 من الـ 5 أعلنوا رفضهم المشاركة بسبب سمعة أردوغان السيئة في حقوق الإنسان.

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داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، كشفت تفاصيل هذه الصفعة قائلة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن منظمة في نيويورك اسمها تاسك مستضيفة أردوغان في سبتمبر من أجل الحديث عن توحيد الأمة الإسلامية، موضحة أن المفاجأة كانت أن أغلب الرموز المهمة الى تم دعوتها من الجاليات المسلمة في أمريكا وأغلبهم يقودون منظمات إسلامية كبيرة رفضوا الدعوة بسبب رفضهم لأردوغان وسياسته.

وأضافت داليا زيادة، أن هذا الأمر له علاقة بسياسات أردوغان القمعية داخل تركيا، موضحة أن هذه الصفعة التى تلقاها الرئيس التركى تشير إلى أن المسلمين الأمريكيين يتنصلوا من أردوغان وهذا أمر خطير جداً ويستحق التحقيق فيه بعمق.