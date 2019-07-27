شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب عديدة من القانون الجديد للجمعيات الأهلية ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر ومساعد رئيس حزب الوفد السابق، أن قانون الجمعيات الجديد يعد خطوة جادة من الدولة لإصلاح عيوب منظومة الجمعيات الاهلية فى مصر، إذ يمنح القانون الجديد إعفاء للعقارات المبنية للجمعية من جميع الضرائب العقارية وكذلك الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، مما سيساهم في زيادة موارد الجمعيات وتقليص المصاريف عليها لتصب في خدمة المجتمع وإتاحة تمويل لمشروعات تقوم بتنفيذها الجمعيات لتشارك فى بناء الإنسان وتنمية الوطن.

وتابعت مديح: القانون الجديد سمح بتلقى الجمعيات للمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية من داخل أو خارج البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية ويعتبر عدم ردها موافقة، مما يساهم في رفع الروح المعنويه لأبنائها بالخارج حيث أصبح لديهم الفرصه في اقامة جمعيات تخص ذويهم وكانت مرفوضه من قبل لأن من سيقوم بمنح الهبات والأموال مقيمين بالخارج.

ولفتت رئيس حزب مصر أكتوبر إلى أن فتح مقار للجمعيات في الداخل والخارج بالإخطار يسهل حركة المجتمع المدنى والتوسعه من أجل خدمة المواطنين ممن يحتاجون للإعانه سواء تعليميه او طبيه او خدميه موضحة أن التعديل الجديد يتماشى مع القوانين الدوليه المنظمه للجمعيات الأهلية ويعطى صورة جيدة عن مصر أمام العالم.