شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تسلم حجاجها تأشيراتهم وإمام بوزارة الأوقاف يقدم شرحاً للمناسك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين، اليوم السبت، ندوة حول مناسك الحج بحضور الشيخ يسرى عزام العالم بوزارة الأوقاف وإمام وخطيب مسجد صلاح الدين ، الذى شرح لحجاج بيت الله الحرام من الصحفيين أعضاء النقابة وأسرهم مناسك الحج واجاب عن تساؤلاتهم الخاصة بها.
و رحب حسين الزناتى رئيس لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين بحجاج بيت الله الحرام من الزملاء الصحفيين وأسرهم فى بداية اللقاء ،مؤكدا أن نقيب الصحفيين ضياء رشوان قام بمجهود كبير للتيسير على الزملاء فى الحصول على التأشيرات خاصة بعد الإجراءات والنظام الجديد الذى جرى هذا العام عن الأعوام الماضية.
وأضاف الزناتى أن لجنة الحج والعمرة قامت هذا العام بتنظيم برنامج كامل للحج بالتعاون مع وزارة التضامن عبر مستويين للخدمة، بنفس أسعار حجاج التضامن، هذا بالاضافة لحصولها على ٦٠ تأشيرة للزملاء أعضاء النقابة، وأمكن التنازل لها للأب أو الام.
وعقب الانتهاء من اللقاء قام الزناتى بتقديم تكريم من النقابة للشيخ يسرى عزام بعدها قاما بتوزيع أوراق السفر والتأشيرات للزملاء، الذين أشادوا بجهود النقابة لإنهاء.
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