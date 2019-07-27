شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودى: قطر كلفت وجدى غنيم بالتنسيق مع مؤسسات إغاثة قطرية لتمويل الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فهد ديباجى، المحلل السياسى السعودى، أن الإخوانى وجدى غنيم سقطاته كثيرة، مشيرا إلى أن وجدى غنيم يتلقى أموالا من الدوحة لدعم الجماعات الإرهابية.

وقال المحلل السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إنه بعد منعه من دخول تونس، هناك سقطات عديدة لوجدي غنيم وعلاقته بقطر.

وتابع فهد ديباجى: قطر كلَّفت وجدي غنيم بالتنسيق مع مؤسسات إغاثة قطرية تقوم بدعم وتمويل الإرهابيين تحت بند الإغاثة، ومع الضغوط رحَّلته الدوحة لتركيا وتولت الإنفاق عليه.

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