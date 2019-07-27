شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: العمل الأهلى بمصر يساهم بشكل إيجابى وفعال فى تقديم الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سامى رمضان، أن قانون الجمعيات الأهلية استحقاق دستورى وفق المادة 75 من دستور 2014 التى نصت على حق المواطن فى تكوين الجمعيات الأهلية على أساس ديمقراطى بمجرد الإخطار.

وأضاف النائب سامى رمضان، أن المجتمع المصرى عرف العمل الأهلى منذ عام 1821 فالعمل المدنى معروف منذ زمن وهو يساهم مساهمة إيجابية فعالة فى تقديم الخدمات وتطوير المجتمعات ويساهم فى أداء خدمات اجتماعية تصب فى مصلحة المواطن.

وتابع عضو مجلس النواب: كان لابد من إصدار هذا القانون وإعطاء الحرية الكاملة الجمعيات الأهلية تحت مظلة القانون وهذا كله لخدمة الوطن والمواطن ولتحقيق الجمعيات الأهلية الغرض المخصص لها.