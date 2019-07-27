شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجار الله متهما النظام الإيرانى بالجنون: هم سبب التوتر فى هذا الإقليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتهم الكاتب الكويتى، أحمد الجار الله، النظام الإيرانى بالجون، مشيرا إلى أن طهران هى سبب حالة التوتر التى تشهدها المنطقة خلال الفترة الراهنة. وقال الكاتب الكويتى فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن النظام الايراني أصابه الخبل يقولون أنهم هم المعنيين بأمن الخليج والحقيقة هم سبب التوتر في هذا الاقليم. Advertisements وتابع أحمد الجار الله هجومه على إيران قائلا: تصريحاتهم تدل عن خبل أو خلل ذهني أنتم سبب الاضطرابات في هذه المنطقه أنتم وميليشياتكم الإرهابية سبب التوتر.. إغربوا عنا وهذا هو مانريد.

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