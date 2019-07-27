جونسون للاتحاد الأوروبي: تخلوا عن ترتيب أيرلندا

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم السبت الاتحاد الأوروبي من أنه يتعين التخلي عن الترتيب ”المخالف للديمقراطية“ الخاص بأيرلندا إذا أراد إبرام اتفاق لخروج بلاده من التكتل.
وقال جونسون مرارًا منذ تولى منصبه يوم الأربعاء إنه إذا واصل الاتحاد الأوروبي رفض إعادة التفاوض على اتفاق الانسحاب الذي اتفقت عليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي فإنه سيُخرج بريطانيا منالتكتل يوم 31 أكتوبر دون اتفاق.
وأكبر مطالبه هو حذف الترتيب الخاص بحدود أيرلندا الذي يعد أكثر عناصر اتفاق الانسحاب إثارة للخلاف، وهو مطلب أثار غضب أيرلندا وحيرة دول أخرى بالاتحاد الأوروبي.
والترتيب عبارة عن سياسة مصممة بحيث تمنع عودة الضوابط إلى الحدود البرية التي تمتد 500 كيلومتربين أيرلندا وأيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا والتي ألغيت بموجب اتفاق الجمعة العظيمة للسلام المبرم في 1998.
وقال جونسون في مدينة مانشستر بشمال إنجلترا ردًا على سؤال عما إذا كان الترتيب الخاص بأيرلندا هو الأمر الوحيد الذي يرغب في تغييره، ”إذا تخلصنا من الترتيب بالكامل فسنكون قد أحرزنا الكثير من التقدم“.
والقادة الأوروبيون مستعدون للتحدث مع الزعيم البريطاني الجديد عن الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكنهم يصرون حتى الآن على أنهم لن يعيدوا فتح التفاوض بشأن اتفاق الانسحاب.
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