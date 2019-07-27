مقتل 15 شخصا في هجوم لعناصر مسلحة على قرية بشمال بوركينا فاسو

قُتل 15 شخصًا اليوم السبت في هجوم لعناصر مسلحة استهدفت إحدى القرى شمال بوركينا فاسو. وقال محافظ إقليم الشمال كاسميه سيجودا - وفقا لما أورده راديو "صوت أمريكا" اليوم - إن 20 مسلحا قاموا أيضا بإضرام النيران في سوق القرية والمحال التجارية والدراجات النارية.

ولم تعلن أية جهة - حتى الآن - مسئوليتها عن هذا الهجوم. أيضا بإضرام النيران في سوق القرية والمحال التجارية والدراجات النارية.ولم تعلن أية جهة - حتى الآن - مسئوليتها عن هذا الهجوم.

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