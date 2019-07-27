العاهل الأردني يؤكد متانة العلاقة مع الإمارات

أكد ملك الأردن عبد الله الثاني، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، خلال لقائهما في الإمارات، اليوم السبت، على متانة العلاقات بين البلدين.
وأعرب عبد الله الثاني عن تقديره للإمارات على دعمها للأردن.
فيما أشار ولي عهد أبو ظبي إلى الحرص على دفع العلاقات إلى الأمام في مختلف المجالات".
كما أكد أيضا أن الإمارات حريصة دائما على دعم علاقاتها مع المملكة وتوسيع آفاقها بما يحقق المصالح المتبادلة ويعزز التعاونوالعمل العربي المشترك".
ويأتي لقاء العاهل الأردني وولي عهد أبو ظبي في الوقت الذي نشرت فيه وسائل إعلام بريطانية معلومات، تفيد بأن الأميرة هيا بنت الحسين، وزوجها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، كلفا محاميين مختصين بالطلاق في لندن، إيذانا بانطلاق معركة قضائية وتسوية مالية ضخمة.
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