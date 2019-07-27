3 أحزاب عربية بالكنيست تعلن خوض الانتخابات الإسرائيلية بقائمة مشتركة

أعلنت أكبر 3 أحزاب عربية في إسرائيل وهي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش)، والقائمة العربية الموحدة، والحركة العربية للتغيير (تعال)، اليوم السبت، خوض انتخابات الكنيست، المزمع إجراؤهافي سبتمبر المقبل، بقائمة مشتركة.
وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية - عبر موقعها الإلكتروني - أن الإعلان عن خوض الأحزابالثلاثة الانتخابات عبر قائمة مشتركة، جاء من جانب عضو الكنيست أيمن عودة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، رجّح خلاله أن ينضم الحزب العربي الرابع، وهو حزب التجمع الوطني الديمقراطي (بلد) إلى البرنامج المشترك خلال الأيام المقبلة.
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