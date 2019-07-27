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مباحثات عراقية كويتية بشأن مستجدات الأوضاع بالمنطقة

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أجرى  رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم السبت جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، والوفد المرافق له، تناولت مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما بحث الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد بمقر مجلس الأمة الكويتي - سبل تعزيز العلاقات

الثنائية بين الجانبين، لاسيما في المجال البرلماني، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وقد أقام رئيس مجلس الأمة الكويتي مأدبة غداء رسمية على شرف رئيس مجلس النواب العراقي، والوفد المرافق له؛ وذلك بحضور عدد من نواب المجلس، ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، ومحافظي محافظات الكويت الـ6.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي، قد وصل والوفد المرافق له إلى الكويت - في وقت سابق اليوم - في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام؛ حيث يضم الوفد الزائر عددا من نواب البرلمان والمحافظين، بالإضافة إلى القائم بأعمال سفارة العراق لدى الكويت محمد الحسيني.
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