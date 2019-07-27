انفجار عبوة لاصقة بحافلة ركاب في نقطة تفتيش على طريق كربلاء ـ بغداد

أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم السبت، بانفجار عبوة لاصقة بحافلة نقل ركاب في احدى نقاط التفتيش على طريق (بغداد ـ كربلاء). في احدى نقاط التفتيش على طريق (بغداد ـ كربلاء). ونقلت الوكالة عن مصدر أمني عراقي - لم تسمه - القول إن أحد الركاب قتل فيما جرح نقيب في الشرطة.

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