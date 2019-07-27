‎صحيفة: تراجع ملحوظ لعدد الإيرانيين المقيمين في الإمارات

انخفض عدد الإيرانيين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بواقع 44 ألف شخص، بحسب ما ذكرت صحيفة "اعتماد" الإيرانية الإصلاحية.

‎وقالت الصحيفة، اليوم السبت، إن "عدد الإيرانيين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، انخفض من 117 ألفاً في عام 2016 إلى 73 ألف شخص حالياً".

وأضافت أن "عدد السياح الإيرانيين المتوجهين إلى الإمارات انخفض أيضاً من 700 ألف شخص إلى 350 ألفاً خلال الفترة نفسها".

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