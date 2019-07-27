كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جونسون سيتعامل مع بريكست بـ"روح الصداقة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، إنه سيتولى مفاوضات "بريكست" مع الاتحاد الأوروبي في إطار من "الالتزام" و"روح الصداقة والتعاون".

وأشار جونسون، إلى أنه سينغمس في المباحثات ولن يتعامل معها بـ"لا مبالاة"، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه من أجل تحقيق تقدم ينبغي على بروكسل التنازل لإلغاء البند "غير الديمقراطي" المتعلق بأيرلندا في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان هذا البند الذي يضع آلية حماية لتفادي إقامة حدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية عقب الخروج من التكتل، هو العقبة الرئيسية التي حالت دون موافقة مجلس العموم البريطاني على اتفاق "بريكست"، الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي مع رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي.

Advertisements

وأكد جونسون، أنه سيكون استباقياً ولن ينتظر مجيء بروكسل إلى لندن بمقترحاتها، مضيفاً "سنحاول حل هذه المشكلات".

ومن جهته، يصر الاتحاد الأوروبي على أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي مع لندن غير قابل للتفاوض، بما في ذلك البند المثير للجدل المتعلق بأيرلندا، لكنه أبدى استعداده للعمل على تحسين الإعلان الملحق، حول مستقبل العلاقة التجارية الثنائية.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الذي تولى هذا المنصب الأربعاء الماضي، عقب انتخابات تمهيدية لحزب المحافظين، عقب خطاب أدلى به في مانشستر للإعلان عن تمويل قطار سريع بشمال إنجلترا.