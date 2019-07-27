كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ‎صحيفة تكشف تراجع عدد الإيرانيين المقيمين في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجع عدد الإيرانيين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة الأخيرة بواقع 44 ألف شخص، وذلك ”بسبب تدهور العلاقات بين البلدين“.

‎وقالت صحيفة ”اعتماد“ الإيرانية الإصلاحية، اليوم السبت، إن ”عدد الإيرانيين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، انخفض من 117 ألفًا في عام 2016 إلى 73 ألف شخص حاليًا.

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‎وأضافت أن ”عدد السياح الإيرانيين المتوجهين إلى الإمارات انخفض أيضًا من 700 ألف شخص إلى 350 ألفًا خلال الفترة نفسها“.

‎ولم يصدر على الفور تعليق إماراتي على هذه البيانات الإيرانية.

يذكر أن علاقات البلدين توترت وصولًا إلى ما يشبه القطيعة، عقب أحداث اقتحام السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد.