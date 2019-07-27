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أبرزها هاشتاج "وداعًا سيادة الرئيس" .. شاهد كيف عبر التونسيون عن حزنهم برحيل السبسي عبر الفيس بوك

بالحزن والدموع ودع التونسيون رئيسهم الراحل الباجي قايد السبسي، إذ تبادل المغردون صورا للحزن الذي ساد الشارع التونسي بعد رحيله، بحسب تقرير أذاعته قناة الغد الإخبارية.

وأفاد التقرير بأن المغردون دشنوا عددا من الهاشتاجات للإشادة بالدور الذي لعبه الرئيس الراحل في قيادة تونس في أحد أصعب الفترات التي مرت بها البلاد ونجح في قيادتها رغم التعثرات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

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وأشار التقرير إلى أن هاشتاج وداعًا سيادة الرئيس كان أبرز ما علقوا به المغردون على وسائل التواصل الاجتماعي، وعقبه هاشتاج تونس تودع رئيسها فقد أشاد تونسيون بالتوازن السياسي الذي حققه السبسي، وهو الأمر الذي قد ساهم في تمرير السلطة من رئيس لأخر بطريقة سلسة.

وعبر هاشتاج السبسي وداعًا، نشر مغردون صور الحزن الذي خيم عليهم، وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت الحداد لمدة 7 أيام والغت الاحتفالات بإعلان الجمهورية حزنًا على الرئيس السبسي.